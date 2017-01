Leihe mit Kaufoption Leihe mit Kaufoption

Kölsch statt Pils! Neven Subotic kickt bald für den 1. FC Köln

Dortmund – In dieser Woche ist Neven Subotic in das Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund zurückgekehrt. Und hat damit vorerst zum letzten Mal mit den alten Kollegen trainiert. Denn der Abwehrspieler spielt in der Rückrunde für den 1. FC Köln.