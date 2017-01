0:1 gegen Duisburg 0:1 gegen Duisburg

SC Paderborn kann die Defensive des Spitzenreiters nicht knacken

Paderborn – Zum Auftakt des Pflichtspieljahres musste der SC Paderborn am Samstag gegen Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg ran. Obwohl die Ostwestfalen viel versuchten, konnten sie die Duisburger-Defensive nicht überwinden. Durch das Gegentor von Engin steht am Ende des Tages so eine Niederlage in der Statistik.